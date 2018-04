Ouverture de bal - Une rêve bleu pour Meryem et Yannick

Meryem est la deuxième mariée de la semaine. Avec Yannick, ils veulent vivre un vrai conte de fées pour leur mariage. C’est donc logiquement qu’ils vont faire une ouverture de bal sur une chanson féérique : « Ce rêve bleu » d’Aladdin qu’on peut entendre dans le film animé très connu de Disney. Yannick et Meryem dansent tous les deux comme un prince et une princesse. Leur ouverture de bal plait aux convives et à nos trois mariées juges qui sont subjuguées. Extrait de l’émission 4 Mariages pour une lune de miel du lundi 9 avril 2018 à 17h10 sur TF1.