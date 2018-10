« Qu’est-ce qu’on s’en fout que ce soit elle qui pète ! »

Miriam s’apprête à vivre un jour magique et inoubliable. Après un passage à la mairie où le Cameroun était plus que jamais présent, les mariées juges s’attendent à une réception phénoménale. Le soupçon de folie pointera-t-il le bout de son nez ? Manque de chance, ce n’est pas le cas… L’ambiance n’est pas au rendez-vous. Et ce n’est certainement pas l’activité « Elle ou lui ? » proposée par les proches des mariés qui changera la donne, tant s’en faut. Mauvais point, les critiques fusent du côté des participantes. Regardez ! — Extrait de l’émission du mercredi 10 octobre 2018.