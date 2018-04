Safiyé : « La chenille, ça va 5 minutes après c’est lourd ! »

Après la plus belle journée de leur vie, il est temps de décompresser pour Cindy et Mickael qui se sont dit oui quelques heures plus tôt. Grosse fiesta pour leur mariage et le DJ est à fond ! Séverine, Safiyé et Meryem, nos mariées juges de la semaine, s’éclatent sur la piste de danse. « Ils passaient presque toutes les musiques que j’adore, les filles ont adoré mais ça a pas duré toute la soirée » avoue Meryem quand le DJ lance la fameuse « Chenille ». « Je DETESTE cette chanson » continue Safiyé. Mais les deux jeunes femmes n’ont pas le choix et se retrouvent tirés de leurs chaises pour venir suivre la chenille… Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé mercredi 11 avril dès 17h10 sur TF1.