Le sosie de Johnny Hallyday s’invite au mariage de Christelle et David

Au cours de la soirée, un sosie de Johnny Hallyday était invité au mariage de Christelle et David. Si la jeune mariée enflamme le dancefloor sur le titre « toute la musique que j’aime », les mariées juges quant à elles, restent assises à leur table. « Moi, ça ça me refroidit direct », lance Virginie. Selon elle, les sosies n’ont pas leur place à un tel événement. Virginie approuve et ajoute : « ça fait vieillot ». Fatima, la troisième n’a pas été sensible à cette prestation. « Il ressemblait physiquement, mais la voix, ce n’était pas lui. Il n’a pas allumé le feu », s’amuse Fatima. Retrouvez 4 mariages pour une lune de miel du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1. Extrait du jeudi 19 juillet 2018.