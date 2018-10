SURPRISE – Fadhéla chante pour son mari !

En Lot-et-Garonne, Fadhéla et Michael se sont dit « oui » ! Avec pour thème « Romantique, rose et paillettes », les amoureux ont convié leurs proches et les mariés juges à faire la fête avec eux. Et lors de la soirée, Fadhéla a tenu à faire une surprise à son mari… en chanson ! En reprenant la célèbre chanson « Valerie » d’Amy Winehouse, la jeune mariée a refait la parole à sa sauce, et c’est plutôt drôle ! « J’espère que t’es au courant pour les tâches ménagères » lui lance-t-elle sur un ton amusé et poursuit « on ne pourra plus jamais se quitter car aujourd’hui on est marié ». Très amoureuse, la surprise a beaucoup plu à Michael et les mariées juges un peu moins, rappelant un manque de romantisme qui déçoit une nouvelle fois. – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du lundi 22 octobre 2018.