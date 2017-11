"Pour toutes les personnes qui ont oublié leur enveloppe, il y a un distributeur"

Direction la Belgique avec Merveille et François qui se sont rencontrés il y a trois ans à l’Université et qui s’apprêtent à se dire oui pour la vie. Leur mariage sur le thème princier réunira 250 invités pour un budget de 40 000 euros. Merveille a du sang royal et elle a bien l’intention d’être une véritable princesse le jour de son mariage. Mais avant l’ouverture de bal, c’est l’heure de passer à la caisse pour les invités : « On est venus, on a mangé, on a bu mais on est pas venus les mains vides. Pour toutes les personnes qui auraient oublié leur enveloppe, sachez qu’il y a un distributeur, » avertit un homme au micro. Une annonce qui passe mal du côté de nos mariées juges. « C’est choquant », « J’ai jamais vu ça de ma vie (…) On n’invite pas des gens pour avoir de la thune derrière, » s’insurgent les trois femmes. Espérons que l'ouverture de bal saura apaiser leur colère ... Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du lundi 13 novembre 2017.