Des traces de bronzage pour un mariage ? C’est non !

Pour son mariage sur le thème « Bretagne et la mer », Christelle a choisi une robe simple, mais qui lui ressemble. Celle-ci fait l'unanimité auprès des mariées juges, mais Sandrine a tout de même une petite remarque à faire. Les traces de bronzage sur le dos et les épaules de la jeune mariée sont trop voyantes. « Elles étaient complètement rouges vives comme la voiture » s'amuse-t-elle. Selon elle, Christelle aurait dû les camoufler avec du maquillage… Jessica n'est pas du même avis, et pense que Sandrine a « un peu abusé ». Juste un peu ?