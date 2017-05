Un monte-charge comme voiture de mariage !? Quèsaco ?  

Les mariés du jour sont Gaëlle et Eric. Ça y est, c'est acté : ils sont officiellement unis pour la vie. Les invités se dirigent donc vers le parvis de la mairie pour les accueillir comme il se doit. Sur fond de reggeaton, le couple irradie de bonheur. La joie se lit sur leur visage. Et là, surprise, les deux tourtereaux n'ont pas fini d'étonner leurs convives, puisque leur carrosse pour le moins original pointe subrepticement le bout de son nez ; un monte-charge fait en effet son apparition. Le thème chantier opté par Gaëlle et Eric est plus que jamais respecté. Regardez ! — Extrait du programme 4 mariages pour une lune de miel diffusé mardi 9 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.