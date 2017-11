Un show bollywoodien : « Ca m’a transporté en Inde » !

C’est le moment pour Divya et Arvind, nos mariés du jour, de célébrer cette journée. Sous les cris des invités, et portés par la musique indoue, ils font une entrée fracassante, digne d’un show bollywoodien. Une haie d’honneur et un tonnerre d’applaudissements annoncent directement l’ambiance de la soirée. Et nos jeunes mariés avaient tout prévu… Tenues traditionnelles, feux d’artifice, confettis, chorégraphie et tout ça avec le sourire ! Nos mariées juges n’en croient pas leurs yeux, Divya est une vraie concurrente de taille…Divya, notre mariée du jour, s’apprête à dire oui à l’homme de sa vie, Arvind. C’est au bras de leurs parents qu’ils font leur entrée dans la mairie. Les mariées juges de la semaine complimentent le futur mari, tout comme le père de Divya. La température monte en ce début de cérémonie civile, et même le maire commence à avoir des sueurs. Monsieur le maire est en nage ! Mais malgré son front dégoulinant, Priscilla et Aurore le trouve, lui aussi, « mignon »… Avant de se rappeler qu’elles aussi vont bientôt se marier…Extrait de l’émission « 4 Mariages pour 1 Lune de miel » du lundi 27 novembre 2017.