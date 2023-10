4 mariages pour 1 lune de miel - Une cérémonie de mariage pas comme les autres !

Lors du mariage d'Élisabeth et Hervé, les mariées-juges vont participer à une cérémonie unique en son genre. À la fois joyeuse et très festive, mais aussi un peu en longueur, elle sera animée par un pasteur au discours peu conventionnel ! Avec une touche d'humour et d'émotion, les mariés finiront par savourer ce moment empreint d'amour et de tendresse. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Elisabeth et Hervé