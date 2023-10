Une cérémonie traditionnelle sous le signe de l'humour !

C'est le grand jour pour les amis d'enfance Luisa et Marley, qui vont se marier sur le thème "Gala festif". La promesse est tenue ! En effet, les mariées-juges vont assister à une cérémonie traditionnelle emplie d'humour et de festivité avec une ambiance flamboyante qui va énormément plaire à la wedding planner professionnelle, Elodie Villemus. Extrait 4 mariages pour 1 lune de miel. Luisa et Marley