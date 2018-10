Une coiffure sans pinces, barrettes ni élastiques mais avec du fil de pêche

Laure est la première mariée de la semaine. Elle épouse Romain, l’amour de sa vie. Leur rencontre s’est faite lors d’un mariage, Romain était d’ailleurs le témoin du marié. Elle a craqué dès qu’elle l’a vu. En effet, Laure avait la boule au ventre et des papillons dans les yeux ; les symptômes synonymes d’un amour naissant. Du côté de Romain, c’est le coup de foudre, il l’a de suite senti. Une rencontre magique donc, qui s’est soldée par un magnifique baiser. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Le mariage était par conséquent la suite logique à leur histoire. Aujourd’hui, le grand jour est arrivé : Laure et Romain vont se marier. Ils ont opté pour un thème « Vintage & Chic », qui, ils l’espèrent de tout cœur, subjuguera leurs invités et les mariées juges de surcroît. Mais avant d’investir le lieu de réception, Laure doit s’apprêter. Son frère lui concocte une coiffure à mi-chemin entre le vintage et la modernité. Et pour la réaliser, il utilise du fil de pêche. Regardez ! — Extrait de l’émission « 4 mariages pour une lune de miel » diffusée le 6 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1