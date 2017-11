UNE FINALE QUI CLASHE :" Tu sais pas compter plus que 10 ?! "

C’est l’heure du grand verdict final ! Mais surtout le moment tant attendu du fameux CLASH sur le ponteau entre les mariées juges. Et cette semaine il vaut le détour ! Laurrianne est la première à lancer les hostilités. Célia est la première victime, jugée stratégique, elle s’excuse sans rechigner. Trop facile ! Alors quand vient le tour d’Anne, la jeune femme ne se laisse pas démonter. Elle se défend bec et ongles et elle aussi a des revendications ! Pourquoi ses rivales n’ont pas apprécié sa décoration ? Anne veut la réponse ! Un vrai match de punchlines à ne pas rater ! Cerise sur le gâteau, c’est le mari d’Anne qui sort de la limousine, alors là… ça va chauffer !