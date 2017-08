Une jarretière qui fait jazzer  

Ce soir, pour leur mariage, Virginie et Jacques ont opté pour le thème « Plumes et Paillettes ». Après le repas, place à la fameuse jarretière de la mariée. La tradition de la jarretière et une animation qui fait partie du rituel du mariage. Le principe consiste à effectuer une quête auprès des invités afin de donner un petit coup de pouce aux mariés. Plus les dons sont élevés plus la robe monte haut jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la jarretière. L'heureux veinard qui l'aura fait découvrir aura le privilège de la décrocher… Pour Elodie, l’idée de la jarretière n’est pas à son goût. Elle trouve ça vieillot. Mais, pour Elodie et Nadège, cette idée est audacieuse et fait toujours son petit effet.