Une mariée à la voix d'ange

Notre héroïne du jour se prénomme Grace. Elle épouse son super-héros Malick. Leur mariage sera le plus beau, ils en sont persuadés. Ils ont d’ailleurs choisi comme thème : « L’amour et le pardon ». L’explication : ce sont deux mots qui rythment parfaitement leur parcours de vie, ils définissent à merveille leur histoire. Les vœux ainsi que les alliances sont échangés, Grace a une surprise pour son cher et tendre. Elle prend alors un micro et commence à chanter. Les mariées juges sont subjuguées, Grace a une voix magnifique. Elles ne tardent pas à la féliciter. Regardez ! — Extrait de « 4 mariages pour une lune de miel » du 18 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.