Une mariée juge part recracher son repas !

Pour leur mariage sur le thème « bohème chic », Victoria et Franck ont opté pour un plat de résistance copieux avec une souris d’agneau accompagné d’une polenta et des petits légumes. Seulement ce n’est pas au goût de tout le monde, dont Judith qui n’apprécie pas le goût fort de cette viande. Seulement aucun plat de substitution n’est proposé. Elle tente malgré tout de faire un effort et goûte un morceau de la souris d’agneau… avant de partir le recracher ! Pour les autres mariées juges qui savourent le repas, le constat est clair : Judith est dans la stratégie. – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du lundi 15 octobre 2018.