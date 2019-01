Une mariée juge se transforme en sumo pendant le mariage !

Laëtitia et Dominique se sont dits « oui » pour la vie dans La Saône. Avec pour thème « Embarquement pour un tour du monde » les invités comptent bien voyager. Et pour l’activité, direction le Japon pour un combat de sumos totalement déjanté ! Et c’est carrément une des mariées juges qui va au combat. Elle enfile la tenue adéquate et c’est parti pour la lutte ! Une activité originale qu’on retrouve peu dans les mariages. – Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du mardi 8 janvier 2019.