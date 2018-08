Une ouverture de bal sur le thème de "Dirty Dancing"

Stéphanie est la deuxième future mariée de la semaine. Nostalgique de la belle époque, des grands chapeaux mais aussi amateurs de voyages, c'est tout naturellement que le couple a choisi de s'unir sur le thème "Voyage Rétro". Ce mariage sera-t-il du goût de nos mariés juges ? Ce qui est sûr c'est que le couple a mis du coeur à l'ouvrage en offrant une danse sur Dirty Dancing, "(I've Had) The Time Of My Life".Regardez ! — Extrait du replay de 4 mariages pour une lune de miel du mardi 31 juillet 2018 à voir ou revoir sur MYTF1.