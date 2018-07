Une robe originale et des chaussures papillons : la mariée fait l’unanimité !

La mariée du jour, c’est Sandrine. Pour son mariage sur le thème "Plumes et Papillons", la jeune mariée a misé sur l’originalité et la folie. C’est donc avec une robe courte, des chaussures totalement décalées et en accord avec son thème, que Sandrine fait une entrée fracassante. « Ok, je vais dire oui ! Comment tu veux résister à ça ? », lâche son mari, très ému. Quant aux mariées juges, elles sont également conquises : « La robe lui va magnifiquement bien. Il n’y a pas plus original que ça », lance Sandrine. On adore ! Extrait de l’émission du mardi 3 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !