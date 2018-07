Pour son mariage Tony, a réservé à ses invités une activité des plus originales : une visite guidée de Nice en petit train. Et, ce n'est pas pour déplaire à nos mariées et juges qui trouve l'idée très réussie. Etes-vous prêt à en prendre plein les yeux par la vue somptueuse ? Pour suivre 4 mariages pour une lune de miel, rendez-vous sur TF1 et MYTF1, du lundi au vendredi dès 17h.