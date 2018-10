« Vas y Francky c’est Bon » - Francky Vincent fait le show au mariage de Sophie

Sophie est une grand fan de Francky Vincent. Son mari Bruno a donc décidé de lui organiser une surprise qu’elle ne risque pas d’oublier, un concert du chanteur. Francky Vincent fait son entrée sur son plus gros titre « Vas y Francky c’est Bon ». Sophie n’en croit pas ses yeux et les mariés juges non plus, « c’est improbable » s’exclame Dylan. Ils sont tous ravis de cette surprise qui ne leur donne qu’une seule envie, danser ! Mais Francky Vincent a bien d’autres talents comme l’humour, « Bruno j’espère que tout à l’heure tu lui demanderas si elle veut ton zizi ». Et Hop Francky est reparti pour leur faire tout album au grand plaisir des invités tous très ambiancés par cette surprise. « Je ne l’oublierai jamais » avoue Sophie à Francky Vincent, les larmes aux yeux. Extrait de l’émission 4 mariages pour une lune de miel diffusé le Jeudi 4 octobre à 17h15 sur TF1 et MYTF1.