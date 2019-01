VERDICT FINAL : Règlement de comptes et émotions pendant les explications des mariées juges !

Le moment de vérité approche et nos 4 mariées juges s’apprêtent à découvrir laquelle d’entre elles repartira avec la lune de miel. Mais avant cela, c’est l’heure des explications. Alors que Laëtitia et Céline reprochent à Daphnée d’avoir été stratège dans les notes qu’elle a donné, Léna tient à remercier Céline pour le 20/20 qu’elle a données pour sa robe de mariée. L’émotion la submerge et elle tient à lui faire un câlin et qui se finit par un câlin collectif à quatre. Mais qui de Daphnée, Laëtitia, Céline ou Léna repartira avec la lune de miel ?– Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du vendredi 11 janvier 2019.