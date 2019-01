VERDICT FINAL : Règlement de comptes

Le moment de vérité approche et nos 4 mariées juges s’apprêtent à découvrir laquelle d’entre elles repartira avec la lune de miel. Mais avant cela, c’est l’heure des explications. La tension est présente. Pascaline ne digère pas des notes que lui ont attribuées Yollande et Laëtitia. Cependant, Samantha et Pascaline sont très heureuse d'avoir partagé cette expérience toutes les deux. Qui de Samantha, Pascaline, Yollande ou Laëtitia repartira avec la lune de miel ? Extrait de 4 Mariages pour 1 lune de miel du vendredi 18 janvier 2019.