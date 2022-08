Les 50 émissions préférées des Français

Divertissements

Du « Bigdil » à « Coucou c’est nous », en passant par « Les Guignols de l’info », « Rendez-vous en terre inconnue », « The Voice », « Koh-Lanta », « Recherche appartement ou maison » ou encore, « D&Co », toutes ces émissions et bien d’autres accompagnent les Français depuis plus de 30 ans sur toutes les chaînes de télévision. Grâce à un sondage Harris Interactive réalisé auprès d’un échantillon représentatif de Français, vous allez découvrir quelles sont vos émissions préférées.