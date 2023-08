50 émissions préférées des Français du 12 août 2023

Découvrez lors d’une grande soirée événementielle, le classement ultime des 50 émissions préférées des Français en compagnie des 50 personnalités qui ont marqué la télévision. Du « Bigdil » à « Coucou c’est nous », en passant par « Les Guignols de l’info », « Rendez-vous en terre inconnue », « The Voice », « Koh-Lanta », « Recherche appartement ou maison » ou encore, « D&Co », toutes ces émissions et bien d’autres accompagnent les Français depuis plus de 30 ans sur toutes les chaînes de télévision. Grâce à un sondage Harris Interactive réalisé auprès d’un échantillon représentatif de Français, vous allez découvrir quelles sont vos émissions préférées. Pour cette grande compétition, les animateurs, jurés, participants et candidats découvrent le classement de leur propre émission et racontent avec nostalgie, rire et émotion leurs souvenirs, leurs anecdotes complètement inédites et leurs moments inoubliables. L’occasion de revivre avec eux, les images de l’époque au travers d’archives cultes et inédites. Divertissements, jeux d’aventures, magazines, expériences, télé-coaching, télé-réalité et talk-show, tous les genres d’émissions sont en compétition. Mais alors, quelle sera l’émission N°1 ?