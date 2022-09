50 émissions préférées des Français - Episode 1 (Partie 2)

En savoir plus sur Christophe Dechavanne

La soirée continue en compagnie des animateurs et artistes incontournables de ces 15 dernières années partagent avec nous, souvenirs, coulisses et grands moments. Au programme : la folie des grands prime-time du samedi soir et les débuts des stars de l’humour d’aujourd’hui, ainsi que les stars de la chanson ou bien du dance-floor. L’âge d’or des émissions de télé-réalité, des talk-shows, et l’apparition des jeux télé qui vont révolutionner le genre. Nous évoquerons également les grands évènements qui ont marqué les Français, à travers leurs images les plus mémorables. 50 émissions préférées des Français - Emission 1 (Partie 2)