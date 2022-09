50 émissions préférées des Français - Episode 2

En savoir plus sur Christophe Dechavanne

50 émissions, 50 animateurs et candidats… mais un seul gagnant ! Le classement ultime des 50 émissions préférées des Français en compagnie des 50 personnalités qui ont marqué la télévision. Toutes les émissions qui accompagnent les Français depuis plus de 30 ans sur toutes les chaînes de télévision sont passées en revue. L’occasion de revivre avec eux, les images de l’époque au travers d’archives cultes et inédites : "Burger Quiz", "Quotidien", " Les 12 coups de midi", "La roue de la fortune", "Qui veut gagner des milions", "Le maillon faible" : elles sont toutes là ce soir. 50 émissions préférées des Français - Emission 2