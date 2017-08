Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour les 10 ans de 50' inside, Nikos Aliagas et Sandrine Quétier présenteront une émission exceptionnelle, le 16 septembre, en présence de nombreux invités.

Le 16 septembre prochain, 50’ inside soufflera ses dix bougies. Le programme présenté par Nikos Aliagas et Sandrine Quétier fêtera donc dignement cet anniversaire très spécial lors d’une émission exceptionnel, diffusé à partir de 17h55.

En effet, le couple d’animateur accueillera pour l’occasion un parterre d’invités tout au long de l’émission, pour des interviews mais aussi pour des témoignages-souvenirs. Ainsi, Franck Dubosc, Nolwenn Leroy, Amir, Jeff Panacloc, Louane, Philippe Lacheauet feront un tour sur le plateau flambant neuf : cet été, le décor a été totalement repensé pour cette nouvelle saison.

Pour cette émission spéciale, 50’ inside a concocté un programme de réjouissance à la hauteur de l’événement avec de nombreuses surprises pour les téléspectateurs, des reportages inédits et un retour sur les faits marquants des dix dernières années people. Par ailleurs, le public aura l’occasion de se remémorer également ses plus beaux souvenirs. Rendez-vous donc le 16 septembre sur TF1 à 17h55 pour fêter avec Nikos Aliagas et Sandrine Quétier les 10 ans de 50’ inside.

En attendant de retrouver les nouveaux sujets, vous pouvez (re)voir le reportage dédié à Diana, décédée le 31 août 1997 :