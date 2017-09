Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Samedi 16 septembre dernier, les téléspectateurs de TF1 ont découvert une autre facette de Florent Pagny. Pour fêter dignement les dix ans du programme, les animateurs Nikos Aliagas et Sandrine Quétier étaient accompagnés de plusieurs artistes tels que Jenifer, Nolwenn Leroy, Jeff Panacloc mais aussi le nouveau juré de The Voice Pascal Obispo. C’est Slimane, le gagnant de The Voice 5, qui a présenté le reportage consacré à son ancien coach dans le télé-crochet : Florent Pagny.

Après avoir découvert les coulisses du second album de Louane, les fans de 50’ Inside sont partis à la rencontre de l’interprète de Ma liberté de penser. Le chanteur a ouvert les portes de sa résidence secondaire en Patagonie. Depuis près de 15 ans, il passe trois mois par an loin de tout avec sa femme et ses beaux-parents. Une région de cœur qui lui permet notamment de prendre du recul sur sa notoriété. "J’arrivais à un moment de ma vie avec la notoriété où je saturais. Je n’arrivais plus à gérer le côté ‘connu’, ça commençait à me monter au cerveau. En venant ici, j’ai senti que je retrouvais un équilibre donc que j’allais pouvoir d’une part vivre ma notoriété sainement (sans péter un câble, sans me prendre pour un autre) et en même temps être moi-même : personne au milieu de rien", déclare ce père de deux enfants.

Florent Pagny très amoureux de sa femme

Si Florent Pagny est tombé amoureux de l’Argentine, c’est grâce à son épouse. Azucena Camano l’a emmené dans sa région natale et la star a immédiatement voulu s’installer dans l’un des endroits les moins peuplés de la planète. Résultat, il partage aujourd’hui sa vie entre Paris, Miami et sa maison perdue dans les steppes, "en plein milieu de rien du tout et de tout et de rien" comme il s’amuse à dire. Mais lorsque les habitants ont réalisé qu’il était très célèbre en France, Florent Pagny a eu du mal à rester incognito. "Moi j’aime les rapports normaux. Dès que les gens t’ont vu à la télé, toute la relation est changée et ce n’est plus ‘normal’", confie-t-il. L’artiste n’en reste pas moins toujours "fasciné" par le paysage qui se trouve devant lui.