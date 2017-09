Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

À l’occasion des dix ans de 50’ Inside, l’émission de TF1 a demandé à plusieurs célébrités de co-présenter le programme avec Nikos Aliagas et Sandrine Quétier. Samedi 16 septembre dernier, Amir, Slimane, Jenifer ou encore Pascal Obispo se sont prêtés au jeu ! Ce numéro anniversaire comprenait notamment un reportage inédit sur Louane. La jeune chanteuse peaufine actuellement son deuxième album, attendu dans les bacs le 10 novembre prochain. Si l’opus n’a pas encore de titre, la jeune femme de 20 ans se dit très "fière" de ses nouveaux morceaux. Et pour cause, elle a collaboré avec des artistes tels que Vianney ou Julien Doré mais aussi avec le producteur Dany Synthé.

Pour TF1, Louane a accepté d’ouvrir pour la première fois les portes de son studio d’enregistrement aux caméras. Trois ans après la sortie de son premier album Chambre 12, qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, la chanteuse est bel et bien de retour. Et elle est un peu anxieuse ! "Je ne sais pas comment les gens vont le prendre, si les gens vont l’apprécier ou pas", confie-t-elle avant d’ajouter que sa "peur" était quelque chose de "sain". "Ce serait horrible si j’arrivais et que je disais ‘Mais oui bien sûr, ça va marcher !’", lâche la jolie blonde qui s’est retirée de la scène médiatique pendant une petite année.

De l’ado à la jeune femme

Et si ce second opus était celui de la maturité ? L’adolescente révélée dans The Voice est devenue une vraie femme et c’est ce qu’elle compte prouver au public. "Je pense que la plus grande différence entre mon premier album et mon deuxième… C’est que j’ai 20 ans. Alors que j’avais 16 ans quand j’ai enregistré mon premier opus (…) J’ai grandi, mon deuxième album c’est l’histoire de ce qu’il s’est passé ces quatre dernières années", explique Louane avant de conclure "je l’aime cet album et j’espère que les gens l’aimeront autant que moi".