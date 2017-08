Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

50’ Inside fait sa rentrée sur TF1 ce samedi à 17h50. A l’occasion de ses dix ans de l'émission, Nikos Aliagas et Sandrine Quétier présenteront une toute nouvelle formule du programme. Encore plus de terrain et d’enquêtes ! Des journalistes incarneront certains de leurs reportages pour aller chercher toujours plus d’informations, encore plus loin… Encore plus de voyage et de rêve…. Les stars nous embarqueront dans les plus beaux endroits aux quatre coins de la planète.

Encore plus d’humeur avec Christophe Beaugrand. Il réalisera tout au long de l’année des reportages au cœur des événements people les plus prestigieux comme les Oscars ou accompagnera des personnalités au bout du monde. « Mon rôle va un peu évoluer cette année », nous a confié Christophe Beaugrand. « 50’ Inside, c’est la famille. J’y suis depuis la création de l’émission. C’était un peu compliqué de continuer une rubrique hebdo, du coup, on me retrouvera une fois par mois dans des reportages événementiels, incarnés. On y retrouvera mon humour ».



Deux nouveaux visages

50’ Inside sera toujours au cœur de l’événement avec chaque semaine les rubriques Planète People et l’Insider, avec deux nouveaux visages, Anne-Sophie Delcour et David Ordono qui seront de tous les tapis rouges, dans les coulisses de toutes les fêtes et de tous les événements. « Je trouve ça hyper intéressant de faire grandir des personnalités en interne », assure Christophe Beaugrand : « Un peu comme moi il y a dix ans ».

50' Inside proposera également une déclinaison sur le digital Facebook avec des news tous les jours pour suivre au plus près l’actualité des personnalités.

Au sommaire de ce premier rendez-vous de l’année : Neymar, dans 50’ Inside l’Actu, l’événement Despacito dans Demain à la Une, le portrait de Benoît Poelvoorde ou encore Une star, une histoire consacrée à Diana. Dans 50’ Inside le Mag cap sur la Croatie.