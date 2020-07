50 mn inside : Formentera, la nouvelle destination d'exception

Formentera, une île incroyablement petite mais pourtant devenue un coin de paradis. De l'eau bleue turquoise, un paysage à couper le souffle, cet endroit merveilleux situé au large d’Ibiza dans les Baléares est la nouvelle destination tendance.





Chaque été, Ibiza, lieu incontournable de fête ou les plus grands DJ's de la planète se retrouvent pour mixer les tubes du moment, est assaillie par des milliers de touristes. Cette destination est bien plus connue pour son ambiance festive, difficile donc de trouver un havre de paix afin de se relaxer.

C'est alors, que de nouvelles destinations surgissent. Des familles, des célébrités, ou des nouveaux riches, sont toujours en quête de lieu calme et surtout loin de la foule.

Et non loin de la, au large d'Ibiza dans les Baléares, se trouve une île d'exception. Et cette île c'est Formentera. De l'eau limpide, des plages à perte de vue, et un calme reposant. Une destination qui a déjà séduit de très nombreuses célébrités. Mariah Carey, l'actrice Anne Hathaway et le footballeur Ronaldo sont de très grands fans de cet endroit paradisiaque.

Rien à dire, Formentera est devenue LA destination de rêve qui attire de plus en plus de monde chaque année. Ce lieu, qui autrefois était un refuge de hippie, a su faire peu neuve. Aujourd'hui, on parle de chic, de glamour et de rêve.

Des hôtels de luxe qui offrent des prestations hors du commun, des bars atypiques qui séduisent les touristes et des activités ludiques. Tant d'ingrédients qui font le succès de Formentera.

Mais en plus d'offrir des vacances inoubliables, cette île cachée accueille également beaucoup de futurs mariés. Loin de l'esprit d'Ibiza, Formentera est devenue l'endroit unique pour s'unir pour la vie. Découvrez notre reportage inédit sur cette terre privée à l'esprit bohème, qui va très vite devenir un lieu incontournable pour passer des vacances inoubliables.