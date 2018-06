Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il a débuté sa carrière à l’âge de 20 ans sur l’antenne de Fun Radio aux côtés du célèbre duo Eric et Ramzy. Depuis, Fred Testot a enchaîné les succès : dans « le SAV des émissions » sur Canal Plus avec Omar Sy puis dans plusieurs films sur petit et grand écran. En 2012, Fred Testot a également côtoyé les plus grands comédiens à l’image de Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Géraldine Nakache ou encore Alain Chabat. Ce dernier a réalisé le long-métrage « Sur la piste du Marsupilami ». Une expérience inédite pour Fred Testot qui a accepté de suite d’intégrer le casting : « Quand il est venu me proposer le scénario, je lui ai dit que je n’avais pas besoin de le lire, a-t-il confié à Nikos Aliagas dans l’émission 50 Mn Inside. Alain Chabat, c’est un génie. Tu es au milieu de la jungle et des fois entre midi et deux, il écrivait, il faisait des dessins, il changeait une scène, tout seul. »

Avec 5 millions d’entrées au cinéma, le film a été un véritable succès. Une fierté pour Fred Testot qui a par la suite participé à d’autres projets plus dramatiques à l’instar de « L’emprise » en 2014 dans lequel il jouait le personnage de Marcello, un père de famille violent puis dans « La Mante », une mini-série policière avec Carole Bouquet. Le 27 juin prochain, Fred Testot sera aussi dans « A 2 heures de Paris ». Une comédie dramatique dans laquelle le comédien incarne un père potentiel d’une adolescente à la recherche de ses origines.