Anna Kournikova et Enrique Iglesias : futurs parents ?

Quelques photos d'un petit bidon et la rumeur fait le tour du monde : l'ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova, la compagne d'Enrique Iglesias, serait enceinte !

Anna Kournikova serait-elle enceinte ? C'est la question que tout le monde se pose. En effet depuis peu, des photos de la compagne d'Enrique Iglesias, la montrant en maillot de bain avec un petit ventre arrondi, circulent et laissent la porte ouverte à toutes les suppositions. Peut être que la jeune femme a seulement pris quelques kilos, mais vu le physique de rêve de l'ancienne sportive de haut niveau, les doutes sont permis. D'autant plus qu'un cliché montre le chanteur latino en train d'embrasser le ventre de sa joueuse de tennis préférée...



En couple depuis 10 ans, Anna Kournikova et Enrique Iglesias filent le parfait amour. Si les deux tourtereaux n'ont pas l'air de vouloir se marier, un bébé serait certainement la touche finale à leur bonheur. D'ailleurs l'ancienne sportive confiait récemment avoir envie de fonder une famille : « Je veux absolument avoir des enfants, qu'ils soient de moi ou que j'adopte ». Tous ces éléments ont suffit à lancer la rumeur de sa grossesse.



Une rumeur renforcée par le fait qu'Anna Kournikova vient de quitter l'émission de télé réalité « The Biggest Loser » où elle officiait en tant que coach pour aider les candidats à perdre du poids. Si certains avancent que la belle était insupportable et que l'émission n'était pas pour elle, d'autres s'imaginent déjà qu'une possible grossesse est la raison de son départ.



Alors Anna Kournikova enceinte : info ou intox ?