Du haut de ses 23 ans, Ariana Grande est devenue, malgré elle, le symbole d’une génération blessée, mais résistante. Le 4 juin dernier, la chanteuse américaine a organisé un énorme concert de charité à Manchester en hommage aux victimes de l’attentat qui a eu lieu dans cette même ville, à la fin de son concert, le 22 mai dernier. Tous les bénéfices de ce concert de bienfaisance ont été reversés au fond d’urgence We Love Manchester crée par le Manchester City Council et la Croix-Rouge britannique.



Idole des jeunes ados, la jeune femme passe un cap et fait la Une de l’actualité. Elle seule, elle parvient à réunir une cinquantaine de stars internationales. De Justin Bieber à Katy Perry en passant par Pharrell Williams et Miley Cyrus. Tous ont répondu à son appel. Chris Martin, leader de Coldplay salue sa force et son courage de remonter sur scène, seulement treize jours après l’attentat-suicide qui a tué 22 de ses fans. Le message d’Ariana Grande était simple : "il faut être fort, ils ne seront pas brisés et que les terroristes ne gagneront pas et qu’elle ne sera pas réduite au silence". Un message que les fans français ont bien entendu. Lors du concert à l’AccordHotels Arena, qui signait la reprise de la tournée interrompue après l’attentat de Manchester, des fans ont fait imprimer des phrases symboliques pour dire qu’ils allaient rester unis « comme une famille".

La nouvelle Mariah Carey



Si elle n’a que 23 ans, Ariana Grande a déjà une longue carrière derrière elle. Elle chante depuis qu’elle a huit ans et se fait un nom à la télévision grâce à la série Victorious. En quatre ans, elle passe de l’inconnue de Nickelodeon à une superstar. Mais la jeune femme n’a qu’un rêve : celui de percer dans la chanson. Il a suffi de deux albums pour réussir son pari, ses clips sont vus des millions de fois sur Youtube, ses concerts complets. Et, on la surnomme déjà la nouvelle Mariah Carey, la faute à une sa voix puissante capable de couvrir quatre octaves et un goût très prononcé pour le r’n’b rétro, façon années 90.