Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Chez les stars, attendre un bébé c’est un bon moyen de communiquer. La reine en la matière ? Beyoncé bien entendu. Alors qu’il y a deux mois elle annonçait sa grossesse gémellaire sur les réseaux sociaux, chaque photo de son ventre rond fait désormais le tour du monde de manière virale. Il faut dire que tout était parfaitement calculé pour faire le buzz. Car pour la star, il ne s’agissait pas de dévoiler n’importe quel cliché pris sur le vif, mais de montrer le résultat d’un vrai shooting sur lequel elle pose telle une déesse, les mains sur le ventre. Résultat, plus de 10 millions de likes sur Instagram.

Il y a quelques jours, Beyoncé dévoilait une nouvelle part de son intimité dans le clip de son nouveau tube Die with you, pour le plus grand bonheur de ses fans. On y voit des clichés de son mariage avec Jay-Z, de la naissance de leur fille Blue Ivy, des scènes de leur vie de famille. Bref, du bonheur, rien que du bonheur. Mais si la chanteuse tient tant à maîtriser l’ensemble de la communication autour de sa grossesse, c’est déjà pour en donner une image positive. C’est surtout pour éviter que les choses ne lui échappent, comme lors de sa première grossesse, où de nombreuses rumeurs l’accusaient de faire semblant d’être enceinte.



Montrer sa grossesse avec fierté, un phénomène lancé dans les années 90 par Demi Moore. Très enceinte, l’actrice a accepté de poser nue pour faire la couverture du magazine Vanity Fair. Depuis, les couvertures montrant les stars fières de leur grossesse se sont multipliées, de Britney Spears à Mariah Carey.