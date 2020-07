Beyoncé : elle n'a pas encore accouché

Alors que les réseaux sociaux l'annonçaient déjà maman d'une petite fille, Beyoncé tord le cou aux rumeurs : elle est toujours enceinte !

Décidément depuis l'annonce de sa grossesse lors des MTV Video Music Awards le 28 août dernier, Beyoncé a été l'objet de folles rumeurs.



D'abord, des histoires démentes ont couru un temps sur la véracité de sa grossesse. Certains ont pensé qu'elle portait un faux ventre de femme enceinte et d'autres qu'elle avait même fait appel à une mère porteuse…



Depuis quelques jours, les rumeurs s'affolent et annoncent tour à tour Beyoncé sur le point d'accoucher ou Beyoncé déjà maman. Sur les réseaux sociaux, certains pensaient déjà connaître le nom du bébé.



Pourtant, tout cela est faux. Et pour faire taire les folles spéculations des médias, pas besoin de communiqué. La chanteuse de 30 ans s'est contentée de faire une petite virée dans Brooklyn avec son cher et tendre.



En effet, la diva a été aperçue le soir du 31 décembre au Buttermilk Channel, un restaurant du quartier branché de New York. Un témoin a rapporté au magazine People : "Elle était très belle. Elle portait des talons très hauts. C'était impressionnant pour une femme aussi enceinte qu'elle."



Les deux tourtereaux se sont ensuite rendus chez Solange Knowles, la soeur de Beyoncé pour passer le réveillon. D'ailleurs, cette dernière a posté le lendemain sur son compte twitter : "Acclamez tous ma soeur qui est LA plus belle des femmes enceintes."



Une chose est sûre : le futur enfant de Beyoncé et de Jay-Z sera l'un des premiers bébés stars de l'année 2012 !