Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Quelle histoire d’amour originale que celle de Brigitte et d’Emmanuel Macron. Leur rencontre a eu lieu dans un lycée d’Amiens, alors que Brigitte Macron, enseignante de français remarque Emmanuel dans l’atelier de théâtre qu’elle tient. Un coup de foudre intellectuel puis sentimental réciproque. Depuis, ils ne se sont plus quittés et vingt ans plus tard, c’est en couple soudé qu’ils ont gravé une à une les marches vers la plus haute sphère du pouvoir. Le 7 mai dernier, les images de Brigitte et Emmanuelle Macron, main dans la main devant le Louvre ont fait le tour du monde. On y a découvert une femme heureuse du dénouement, les larmes aux yeux, embrassant la main de son époux.

Si en France, de nombreux articles se sont intéressés à l’âge et au look de la première dame de France, à l’étranger, nombreux sont ceux qui voient en elle la digne héritière de Michelle Obama. Comme elle, elle conseille son mari dans l’ombre sur toutes les décisions politiques qu’il prend. Ce fut le cas quand Emmanuel Macron était ministre de l’Economie, mais aussi et surtout pendant la campagne électorale où l’ancienne professeure relisait chacun de ses discours et n’était pas avare de commentaires. Pas de doute, Brigitte Macron continuera à être la première conseillère de son Président de la République de mari, en femme forte et indépendante.

Emmanuel Macron l’avait annoncé pendant la campagne électorale, il compte bien donner un statut particulier et officiel à la première dame. Et celle qui est « la part non négociable » du nouveau président se mettra rapidement à l’oeuvre en se soutenant des oeuvres caritatives en lien avec l’éducation, le handicap ou encore l’autisme, des thématiques qui lui sont chères.