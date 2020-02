Britney Spears quittée par Jason Trawick

Depuis juin 2009, Britney Spears partage sa vie avec Jason Trawick, qui est aussi son agent. Mais, l'homme a décidé de prendre ses distances...

Travailler avec la personne que l'on aime, c'est parfois compliqué. Certains couples n'y survivent pas. Et lorsqu'il s'agit d'une chanteuse et de son agent, l'histoire a montré beaucoup plus d'échecs amoureux que de relation à la Céline et René.



Depuis juin 2009, Britney Spears a retrouvé une stabilité amoureuse avec son agent Jason Trawick. Et alors que les rumeurs de mariage vont bon train, TMZ annonce que Trawick prend ses distances avec sa belle. Mais que l'on se rassure pour Brit-Brit, il ne s'agit là que d'une séparation professionnelle. En effet, Jason Trawick a pris la décision de quitter William Morris Endeavor afin de créer une division art et spectacle pour une compagnie nommée Famos LLC. Il aurait entre autres pour partenaire Mick Jagger. Tandis que le site assure que tout va pour le mieux entre la chanteuse et son homme.



De son côté, la diva de la pop devrait se produire en live ce dimanche, lors des Billboard Music Awards, qui auront lieu à Las Vegas et qui récompensent les artistes les plus populaires des charts.