Britney Spears : rencontre au sommet avec les beaux-parents

Le 29/07/10 à 10:37 | Écrit pour TF1 | 50' inside

C'est sérieux entre la pop star et son compagnon depuis un an, Jason Trawick. Ce dernier vient ainsi de présenter sa dulcinée à ses parents.

La relation entre la pop star américaine (28 ans) et Jason Trawick (37 ans) vient de franchir une nouvelle étape. Près d'un an après le début de leur romance, les tourtereaux ont décidé d'officialiser vis-à-vis de la famille. Britney Spears vient, en effet, de rencontrer les parents de son compagnon.



La rencontre s'est faite dans la soirée de samedi dernier au cours d'un dîner dans un restaurant d'Hollywood, suivi d'un spectacle au Panthages Theatre de Los Angeles. "Tout semblait aller très bien avec sa famille" a raconté une source au site People.com. "Elle semblait très à l'aise. Elle était très chaleureuse avec eux."



Serait-ce une présentation en vue d'une future demande en mariage ? On ne peut que le souhaiter pour la chanteuse de Womanizer qui pourrait enfin avoir la famille normale tant désirée avec l'homme qu'elle aime et ses deux garçons. Depuis le début de sa relation avec son ancien manager, son bonheur est au beau fixe. La page de sa descente en enfer semble bel et bien tournée.