Cameron Diaz et Justin Timberlake à nouveau ensemble ?

Cameron Diaz versus Jessica Biel, la première aurait gagné deux manches à une. Elle serait parvenue à reconquérir Justin Timberlake...

Cameron Diaz contre Jessica Biel pour les beaux yeux de Justin Timberlake... les paris ont été ouverts. La première manche a été gagnée par Jessica qui vivait une histoire plus médiatique que fusionnelle avec Justin. A dire vrai, cela faisait quelques mois que la presse annonçait chaque jour ou presque leur séparation. Mais eux démentaient.

Et puis Cameron Diaz qui s'était consolée de sa rupture avec Justin avec plusieurs amoureux successifs, a largué le dernier "officiel " de la liste, Paul Sculfor, aurait flirté avec Alex Rodriguez... et affiché un statut de célibataire auquel on croit encore moins qu'à celui de Jennifer Aniston ! Mais les deux acteurs ont retravaillé ensemble. De plus, le magazine Now a des espions partout. Résultat : miss Diaz a remporté la deuxième manche. "Cameron et Justin sont de nouveau ensemble depuis plusieurs semaines et il a définitivement mis fin à sa relation avec Jessica...Il veut vraiment que ça marche et parle même de passer le reste de sa vie avec elle", a confié cette source très informée, qui rappelle que les amants terribles ont vécu quatre ans ensemble.

Après Jude Law et Sienna Miller qui ont renoué cet hiver après une séparation de plusieurs années, Cameron et Justin seront-ils l'ex-nouveau couple du printemps ? On attend des confirmations. Des principaux intéressés. De leurs sources. Ou en regardant les prochains clichés de Jessica Biel...