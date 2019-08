Cameron Diaz ne veut pas d'un seul homme dans son lit !

La monogamie pour Cameron Diaz est un concept totalement désuet. L'actrice de 37 ans a déclaré dans la magazine allemand Bunte qu'elle ne se voyait pas passer sa vie avec le même homme dans son lit.

Depuis sa séparation d'avec Alex Rodriguez (star du baseball aux Etats-Unis et accessoirement ex de Madonna), Cameron Diaz est célibataire et se porte bien, merci. La raison pourrait simplement se résumer à "un de perdu, dix de retrouvés !". A 37 ans, la belle actrice au regard turquoise a en effet déclaré qu'elle ne croyait pas à la monogamie pendant toute la vie.



Dans une interview accordée au magazine allemand Bunte, Cameron Diaz a en effet lancé : "Les relations peuvent durer deux, cinq ou vingt ans, mais je ne crois pas que l'on puisse partager son lit avec la même personne toute sa vie. C'est peut-être possible pour certains, mais ça ne l'est sûrement pas pour moi !". On ne s'étonnera donc pas d'avoir vu Cameron Diaz dans les bras de plusieurs beaux gosses de la planète Hollywood ces quinze dernières années. Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake, et Alex Rodriguez donc, elle les a tous, entre autres, testés, mais ce n'est visiblement pas l'amour parfait qu'elle a connu avec eux.



"On ne trouve pas le vrai amour, c'est lui qui vous trouve... La société essaie de nous faire croire qu'ont ets prêt pour l'amour à 18 ans, qu'on peut se marier dans la foulée et passer le reste de sa vie avec le même homme. Ce sont des c****ries !" Voilà, c'est dit ! Qui est prête à suivre Cameron Diaz, grande prêtresse de la polygamie ?