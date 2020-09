Céline Dion bouleversée : elle attendait des triplés... Anne LEBLAY | Écrit pour

Le 29/10/10 à 16:45 , mis à jour le 29 octobre 2010 à 16:45 | Par| Écrit pour TF1 Le 29/10/10 à 16:45 , mis à jour le 29 octobre 2010 à 16:45 | Voir le site de 50' inside

Céline Dion a fait cette révélation dans une émission enregistrée quelques jours avant son accouchement : Céline portait non pas deux, mais trois enfants au début de sa grossesse.

Il y a peu de temps, nous apprenions les prénoms des jumeaux de René Angelil et Céline Dion, Eddy et Nelson. Aujourd'hui, c'est une nouvelle un peu plus triste qui est annoncée, Céline attendait trois enfants au début de sa grossesse.



La chanteuse s'est confiée à la présentatrice Julie Snyder pendant une émission enregistrée quelques jours avant l'accouchement de Céline Dion. En larmes, Céline a avoué cette nouvelle. "Lors d'une première échographie on nous a dit que j'avais des jumeaux. Puis à l'échographie suivante, les médecins étaient inquiets. On s'est dit peut-être qu'il n'y en a qu'un, finalement. En fait, il y en avait un troisième".



Malheureusement pour Céline et René, le troisième enfant n'a pas survécu : "Son coeur s'est arrêté de battre cinq jours plus tard. Ce petit bébé a décidé de laisser la place aux deux autres. Et ça fait un choc... Au départ, je voulais juste être enceinte mais maintenant je resterai avec cette interrogation... Moi qui souhaitais avoir une fille, je me demanderai toujours..." confie Céline Dion, en larmes, à la présentatrice.



Une triste nouvelle, mais qui ne doit pas prendre le pas sur le bonheur de la naissance des jumeaux, Nelson et Eddy !