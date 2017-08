Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Producteur, animateur vedette et volontiers trublion du paf, Christophe Dechavanne est un vrai personnage. Voilà des décennies qu’il nous faire rire par écran interposé, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Mais pourtant, fort de 35 ans de carrière à succès, on apprend grâce à 50’Inside que ce n’était pas la vocation première de ce dernier. En effet, alors qu’il rencontrait Sandrine Quétier, Christophe Dechavanne a expliqué qu’adolescent, il était un pianiste passionné. C’est d’ailleurs ce don qui lui a valu sa première apparition télévisée. Il y rencontrait Jacques Chancel dans l’émission Le Grand Echiquier. Plus précisément, c’était pour parler de son admiration pour le pianiste Alexis Weissenberg, qu’alors âgé de 15 ans il se trouvait sur le plateau de l’émission. « J’allais plutôt bien. Jusqu’au moment où Jacques Chancel se penche vers moi et me dit : « je vais te poser telle et telle et telle question » explique Christophe Dechavanne à l’animatrice de 50’Inside. Puis de reprendre : « Et là, panique absolue ! C’était en direct. Et donc je réfléchissais à tout ce que je devais répondre. S’il ne m’avait rien dit je pense que ça l’aurait fait, mais là, j’étais pétrifié » conclut le producteur.

Parce que l’école n’a jamais trop été son truc, Christophe Dechavanne se lance très vite dans la vie active, à travers l’univers de l’immobilier. C’était sans compter sur son énergie débordante, qui l’a poussé à voir plus loin et à tenter sa chance à un casting à l’âge de 24 ans. Une audace qui lui vaudra son premier poste à la télévision pour présenter Super Défi sur TF1. Le pitch : les candidats s’affrontent à coups de consoles de jeu vidéo.