Commandant Cousteau, découvrez les coulisses du film qui retrace sa vie

50 MN Inside a réussi à pénétrer dans les coulisses du tournage du film L'Odyssée. Un long métrage qui retrace la vie de cet explorateur océanographique, véritable amoureux de la mer.

Le tournage du film L'Odyssée a débuté il y a quelques semaines. Il retrace une partie de la vie du commandant Cousteau, de son vrai nom Jacques-Yves Cousteau, ce passionné des océans. 50 MN Inside est le seul invité sur les plateaux de tournage de cette grosse production française au budget de 20 millions d'euros. Direction l'Afrique du Sud pour découvrir les secrets de ce film très attendu pour l'année 2016. Et celui qui à l'honneur d'incarner le célèbre commandant au bonnet rouge n'est autre que Lambert Wilson, qui a dû pour le rôle, perdre 8 kg. L'acteur sera accompagné de la belle française Audrey Tautou qui incarna, quant à elle, le rôle de sa première épouse Simone, ainsi que Pierre Niney dont la carrière a explosé grâce au film YSL, qui jouera le rôle du fils cadet. Un casting de choix pour ce film évènement qui retrace la célèbre vie d'une icône.

Pourtant, le commandant Cousteau, aventurier, plongeur et explorateur, ne rêvait pas de célébrités. Celui qui voulait devenir pilote de ligne, a été le premier à faire découvrir au grand public, les profondeurs et les dessous cachés de la mer. Découvrez en exclusivité les coulisses de L'Odyssée, le long métrage qui retrace la vie de ce personnage complexe et émouvant.