Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

En ce jour de rentrée des classes il est temps de passer en revue vos programmes préférés et de vous présenter les petits nouveaux qui intègrent 50’Inside. Cette année, c’est David Ordono et Anne-Sophie Delcour qui rejoignent l’équipe de Nikos Aliagas. Une semaine sur deux, ils prendront les rênes de la rubrique "L’Insider". Ils seront de tous les tapis rouges, de toutes les fêtes et de tous les événements. Mais avant de découvrir leurs reportages, découvrons-en plus avec les profils et les parcours de nos chroniqueurs.

Anne-Sophie Delcour est une journaliste belge de la ville de Liège. En août 2015, elle rejoint l’équipe de 50’Inside pour les rubriques "Dans les secret des stars" et "Documents". Depuis le samedi 26 août, elle est un des deux visages de la rubrique " L’insider"

David Ordono est journaliste TV depuis 10 ans. En septembre 2016, il crée l’émission lifestyle Hebdomadaire #Weekend. En complément de son rôle de rédacteur en chef, on le retrouve dans l’émission comme reporter en mode "tutos". Cette année, il intègre l’équipe de 50’Inside et fera voyager les téléspectateurs dans les coulisses des événements les plus glamour de la capitale.

Redécouvrez le chronique de David Ordono.