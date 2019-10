Quelques jours avant sa sortie en salle, découvrez un extrait inédit de La folle Histoire de Max et Léon, le premier film du Palmashow.

Bonne nouvelle, ce samedi 29 octobre, 50’Inside consacrera un sujet au film La folle Histoire de Max et Léon , la première comédie du Palmashow. Le duo d’humoristes youtubeurs composé de Grégoire Ludig et David Marsais quitte enfin le petit écran pour nous présenter leur premier film qui débarquera pour notre plus grand plaisir dans les salles de cinéma le 1er novembre prochain. Au casting, on retrouvera également des visages très connus comme : Kyan Khojandi, Christophe Lambert et Florence Foresti. Pour aiguiser votre curiosité avant la sortie de ce film très attendu par les fans, on vous propose aujourd’hui de découvrir un extrait inédit du film. Vous allez pouvoir le constater, le duo Max et Léon s’annonce complètement gratiné. On est déjà fan.



Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas vu la bande-annonce : la guerre vient d'éclater et Max et Léon doivent s'engager, comme des milliers de jeunes en 1939. Et si au départ ils ne réalisent pas vraiment ce qui les attend, ils ne vont pas tarder à découvrir que la guerre n'est pas une affaire à prendre à la légère. Et quand la défaite frappe, c’est une autre histoire. Max et Léon n'ont plus qu'une idée en tête : rentrer chez eux le plus vite possible et coûte que coûte. Mais c'est sans compter les forces et les hommes qui sont aux commandes et ne comptent pas les lâcher comme ça. Rendez-vous le 1er novembre dans vos salles de cinéma si vous voulez en savoir plus sur les aventures de Max et Léon.

