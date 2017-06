Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

S’il y a bien une personne qui sait mettre en confiance les stars, c’est Nikos. L’animateur de TF1 a interviewé Katy Perry cet après-midi. Un entretien à retrouver, samedi prochain, dans 50’ Inside. La chanteuse s’est laissé aller à la confidence. La politique, les attentats… La star internationale a donné son point de vue sur tous les sujets qui préoccupent le monde à l’heure actuelle. "Je suis très déçue par la position de Donald Trump. Mais un président, c'est un président... Et le peuple, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui a le pouvoir aujourd'hui. En tant qu'artiste, je me dois d'être le reflet du peuple. Je crois en mon pays. Nous sommes un pays fier et beau et nous le resterons", a-t-elle confié, sans tabou, suite à la volonté de Donald Trump de se retirer des accords de Paris.

Au cours de cet entretien, Katy Perry a également évoqué l’élan de solidarité qui règne dans le monde depuis les attentats de Manchester. Elle sera présente, dimanche soir, aux côtés d’Ariana Grande, Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That et Niall Horan, The Black Eyed Peas, Little Mix, Robbie Williams sur la scène du cricket Emirates Old Trafford pour un concert exceptionnel dont les bénéfices seront reversés au fonds d’urgence mis en place pour aider les proches des victimes. Une soirée retransmise sur TMC à 20h00 et commentée par Nikos. "J'y vais pour montrer mon soutien au peuple anglais. Le monde de la musique ce n'est pas seulement les artistes, c'est aussi ceux qui écoutent et aiment la musique. Si je peux apporter un peu de mon aide en venant à ce concert, c'est déjà ça. On ne doit pas vivre dans la peur. Il faut continuer à vivre, à écouter de la musique, à rire à chanter".

Par ailleurs, la star internationale sera sur le plateau de The Voice, demain soir, pour soutenir les demi-finalistes de l’émission. Elle prévoit d’ailleurs une surprise à ses fans. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte.







