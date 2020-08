Exclu – Le grand retour de Zazie

L’année dernière, la France retrouvait Zazie dans un rôle qu’elle ne lui connaissait pas, celui de coach pour l’émission à succès The Voice. Mais dans quelques jours, elle retrouvera son public grâce à son nouvel album.





The Voice, un certain tremplin

Oui, Zazie a déjà une très belle carrière derrière elle. Ce qui n’empêche pas la chanteuse d’avoir toujours des choses à dire en matière de musique, deux ans après l’échec commercial de son album Cyclo. Participer à l’émission The Voice lui a permis de reconquérir son public en se montrant plus présente sur le devant de la scène. Et en menant son poulain, Lilian Renaud, jusqu’à la victoire, elle n’est forcément pas passée inaperçue. C’était aussi l’occasion pour elle de se faire connaitre par un public plus jeune. C’est sur cette pente ascendante que la chanteuse s’apprête à dévoiler son neuvième album, Encore Heureux. Plus fédérateur, elle y explique comment mettre de la poésie dans sa vie. Cet album du renouveau, elle l’a enregistré entre la Grèce et l’Islande, crée la pochette à New York et s’est entouré pour le faire de nouveaux musiciens.





Triste elle ?

Jamais ! Après plusieurs années d’amour avec son compagnon et musicien Philippe Paradis, Zazie a mis fin à leur relation alors qu’elle enregistrait ce nouvel album. Mais pas question pour elle de perdre son sourire communicatif. C’est qu’avec Encore Heureux, la chanteuse a choisi de célébrer le bonheur et montrer qu’en des temps incertains, rien n’est plus efficaces que de voir le verre à moitié plein.

Dans quelques mois, le public aura le plaisir de retrouver Zazie et son énergie débordante pour sa seconde saison de coaching dans The Voice. Elle entamera également une grande tournée à Paris et partout en France à partir du mois de mars prochain.