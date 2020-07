Farrah Fawcett meurt à l'âge de 62 ans Amélie ERMENAULT | Écrit pour

Le 25/06/09 à 18:13 , mis à jour le 25 juin 2009 à 18:13 | Par| Écrit pour TF1 Le 25/06/09 à 18:13 , mis à jour le 25 juin 2009 à 18:13 | Voir le site de 50' inside

"Elle est partie. Elle repose maintenant avec les anges". C'est ainsi que Ryan O'Neal a annoncé le décès jeudi de Farrah Fawcett, sa compagne depuis plus de vingt ans. Elle avait 62 ans.

Après une longue bataille contre le cancer, Farrah Fawcett s'est éteinte jeudi à l'âge de 62 ans au centre hospitalier St John'Heath de Santa Monica. Elle était de nouveau rentrée à l'hôpital il y a quelques jours après avoir passé un mois en convalescence chez elle auprès des siens.



C'est Ryan O'Neal, son compagnon depuis plus de vingt ans qui a communiqué la triste nouvelle au magazine People : "Elle est partie, elle repose désormais avec les anges". L'actrice mythique de la série Drôles de Dames combattait un cancer du rectum depuis plusieurs années et avait provoqué une polémique en se mettant en scène dans un documentaire-réalité dans lequel elle ne dissimulait rien de son combat et des ravages de la maladie diagnostiquée il y a trois ans.



Il y a quelques semaines, son fils incarcéré, Redmond, âgé de 24 ans avait obtenu la permission de rendre visite à sa mère au plus mal. Le compagnon de Farrah Fawcett, Ryan O'Neal, avait annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait l'épouser avant la fin. Ils n'auront finalement pas eu le temps, et selon Ryan O'Neal, "ce n'était pas le moment et Farrah n'était pas en condition".



Sexe-symbole des années 70, Farrah Fawcett s'était fait connaître dans la série Drôles de Dames dans laquelle elle arborait un brushing toujours impeccable. Elle s'est éteinte après avoir déclaré simplement il y a quelques semaines devant les caméras : "Il y a des conséquences positives et négatives. C'est la vie".